تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).



كما توقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .