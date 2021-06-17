شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحث: نزلات البرد تقي من «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد بحث حديث صادر عن جامعة ييل الأمريكية أن التعرض إلى الفيروس الأنفي المسبب لنزلات البرد، يمكنه الوقاية من العدوى بكورونا، وفي البحث الذي نشر في مجلة «الطب التجريبي»، وفقا للبيان.



وجد الباحثون أن فيروس الجهاز التنفسي يعمل على إطلاق نشاط الجينات المحفزة للانترفيرون، أي جزيئات الاستجابة المبكرة للجهاز المناعي، والتي يمكن أن توقف تكاثر فيروس سارس-كوف- 2 داخل أنسجة مجرى الهواء المصابة بالبرد.