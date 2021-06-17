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تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 176.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و985359.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                 إجمالي الوفيات                 عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                      600431                        33649392

 

الهند                                    379573                         29633105

 

البرازيل                             490696                             17533221

 

فرنسا                              110563                              5744589

 

تركيا                               48879                              5342028

 

روسيا                          287102                               5249990

 

المملكة المتحدة              127917                          4581006

 

إيطاليا                             127101                        4247032

 

الأرجنتين                           86615                        4172742

 

كولومبيا                          96965                           3802052.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                  عدد الوفيات                عدد الإصابات

 

25 - العراق                          16781                        1269440

 

35 - الأردن                        9614                             744377

 

41 - الإمارات                     1734                            601950

 

42 - لبنان                         7804                           542819

 

43 - المغرب                       9217                       524475

 

44 -                       7621                        469414

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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