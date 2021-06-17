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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقوبات مخالفي العزل أو الحجر الصحي في السعودية.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعاد الأمن العام السعودي، التذكير بأنه يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا".
وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في تويتر أمس الأربعاء، أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابق.
ونوّه إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد الأفراد غير السعوديين، فإنه سيتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.