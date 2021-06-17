إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أقلعت أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية، الخميس، بفريق يضم 3 رواد بعد أكثر من 4 سنوات على آخر مركبة مأهولها أرسلتها.



ويعتبر نجاح هذه المهمة مسألة مكانة لبكين التي تستعد للاحتفال في الأول من يوليو/تموز بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وجرى إطلاق صاروخ "لونج مارتش -2 إف" حاملا 3 رواد في المركبة الفضائية "شنتشو-12" من قاعدة في صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

وسيمضي الرواد ثلاثة أشهر في محطة تيانغونغ، وهي أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن. ومن بين مهماتهم المتعددة، السير في الفضاء.

ونقل صاروخ "لونغ مارتش" مع مركبة "شنتشو" إلى منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

ومن المفترض أن تلتحم "شنتشو-12" بالوحدة الرئيسية من محطة تيانغونغ المسماة تيانخه والتي وضعت في المدار في 29 أبريل/نيسان.

ونقلت مركبة شحن الشهر الماضي وقودا وطعاما ومعدات للمهمة المأهولة.