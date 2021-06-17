شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الجزائري يشيد بمجريات الانتخابات التشريعية المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان) عن ارتياحه للإنسيابية التي شهدتها مجريات الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت يوم السبت الماضي، مشيدا بدور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتوجه مكتب مجلس الأمة الجزائري ،في اجتماعه اليوم برئاسة صالح قوجيل رئيس المجلس، بالتهنئة للمواطنين، لمساهمتهم في إرساء ركيزة إضافية وفي بلوغ مرحلة متقدمة من استكمال البناء المؤسساتي، ودعامة أخرى من دعائم الجمهورية الجديدة التي يُرسيها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال مكتب مجلس الأمة - في بيان اليوم - "لقد أثبت الجزائريات والجزائريون كما كان دأبهم، لمّا يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر، مرجعيتهم وولاءهم لوطنهم".