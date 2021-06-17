شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد دعم جهود تحقيق التنمية بجنوب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية بالسودان الدكتور الهادي إدريس دعم الحكومة الانتقالية لجهود حكومة ولاية جنوب دارفور، لتحقيق التنمية والاستقرار الأمني بالولاية.

وأطلع إدريس - لدى لقائه بالخرطوم، مع والي جنوب دارفور موسي مهدي إسحق - على مجمل الأوضاع بالولاية، وسير مشروعات التنمية والخدمات.

وقال والي جنوب دارفور، في تصريح صحفي، إن "اللقاء تناول جهود الولاية لتأهيل البنى التحتية وتمهيد الطرق".. موضحا أن عضو مجلس السيادة السوداني أبلغه بقيامه، خلال زيارته مؤخرا للمملكة العربية السعودية، بطرح عدد من المشروعات في الولاية ستعود عليها بالفائدة، مشيراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي تذخر بها جنوب دارفور، والتي تتطلب الدراسة وطرحها على المستثمرين لتنفيذها.