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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية

الخميس 17 يونيو 2021

الخليج 365

أقلعت أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية، الخميس، بفريق يضم 3 رواد بعد أكثر من 4 سنوات على آخر مركبة مأهولها أرسلتها.



ويعتبر نجاح هذه المهمة مسألة مكانة لبكين التي تستعد للاحتفال في الأول من يوليو، بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وجرى إطلاق صاروخ "لونج مارتش -2 إف" حاملا 3 رواد في المركبة الفضائية "شنتشو-12" من قاعدة في صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

وسيمضي الرواد ثلاثة أشهر في محطة تيانغونغ، وهي أطول مهمة فضائية مأهولة للصين حتى الآن. ومن بين مهماتهم المتعددة، السير في الفضاء.

ونقل صاروخ "لونغ مارتش" مع مركبة "شنتشو" إلى منصة الإطلاق في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

ومن المفترض أن تلتحم "شنتشو-12" بالوحدة الرئيسية من محطة تيانغونغ المسماة تيانخه والتي وضعت في المدار في 29 أبريل.

ونقلت مركبة شحن الشهر الماضي وقودا وطعاما ومعدات للمهمة المأهولة.

وجرى التخطيط لإرسال 11 مهمة أخرى خلال العام ونصف العام المقبل لاستكمال عملية إنشاء تيانغونغ في المدار والتي تتضمن تركيب ألواح شمسية ووحدتين مخبريتين.

ومن بين هذه المهمات، ثلاث ستنقل رواد فضاء في إطار تناوب الطاقم.

وبمجرد اكتمالها، ستبلغ كتلة تيانغونغ حوالى 90 طنا، ومن المتوقع أن تعمل لمدة أقلها عشر سنوات، بحسب وكالة الفضاء الصينية.

وهي ستكون أصغر بكثير من محطة الفضاء الدولية ومشابهة لمحطة الفضاء السوفياتية "مير" التي أطلقت في العام 1986 وأخرجت من الخدمة في 2001.

بناء أمة عظيمة

استثمرت الصين مليارات الدولارات على مدى عقود من أجل اللحاق بالقوى الفضائية القائمة مثل الولايات المتحدة وروسيا.

وحتى الآن، تمكّنت من إرسال بشر إلى الفضاء ومسبار إلى القمر، والشهر الماضي، هبط على المريخ روبوت تابع لها، وهو إنجاز فضائي نادر ومهم للغاية.

وتأججت رغبة الصين في إقامة قاعدة بشرية خاصة بها في مدار الأرض بفعل الحظر الأميركي على روادها في محطة الفضاء الدولية، وتفصلها الآن أيام قليلة عن وضع أول طاقم على تيانغونغ.

وذكرت وسائل إعلام حكومية في أكتوبر من العام الماضي، أن رواداً اختيروا للمهمات المأهولة الأربع، لكن المسؤولين كانوا متكتمين بشأن هوياتهم.

وحتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الأحد عشر طيارين عسكريين.

وسيكون وجود بشري طويل الأمد في الفضاء قفزة مهمة في برنامج الفضاء الصيني.

ووصف الرئيس شي جينبينغ محطة الفضاء الصينية بأنها خطوة رئيسية في "بناء أمة عظيمة للعلوم والتكنولوجيا" بعد إطلاق وحدة تيانخه الأساسية في أبريل.

ومن المقرر أن تخرج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بعد العام 2024، رغم أن وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) قالت إن هذه المحطة التي تشكّل ثمرة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان، قد تستمر في عملها إلى ما بعد العام 2028.