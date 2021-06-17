شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام تبحث معوقات الترتيبات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بالسودان، المعوقات التي تواجه الترتيبات الأمنية.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الاربعاء، اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، بحضور أعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، مالك عقار، والدكتور الهادي ادريس، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ومني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور، وأعضاء اللجنة.

وقال نور الدائم محمد طه، الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصي بالإسراع في تشكيل القوة المشتركة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش الانفلاتات الأمنية التي شهدتها ولاية الخرطوم وبعض ولايات السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة من القوة المشتركة لمتابعة هذا الأمر، وبمشاركة حركات الكفاح المسلح.

وأضاف أن الاجتماع قرر دعوة المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، لإصدار قرار بتشكيل الآليات الخاصة بالقيادة والسيطرة، المتعلقة بالترتيبات الأمنية.