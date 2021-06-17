شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبا ليبيا بالأمم المتحدة يؤكدان أهمية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوبا ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، وألمانيا السفير كريستوف هيوسجن، أهمية سرعة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وشددا على ضرورة إنهاء جميع أنواع التدخلات الخارجية التى توالت منذ 2011، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

جاء ذلك فى تغريدة على الحساب الرسمى لمندوب ليبيا الدائم بالأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، أشار خلالها إلى أنه ناقش مع المندوب الألمانى الاستعدادات التى تسبق مؤتمر (برلين 2)، الذى سيعقد فى 23 يونيو الجاري.

وأشار السنى وهيزجن - حسبما أفادت (بوابة أفريقيا) الإخبارية الليبية - إلى أهمية العمل على إيجاد توافق دولى فاعل وحقيقى لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، إضافة إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570-2571ـ وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسى السلمى وتوافق الليبيين داخلياً وخارجياً.