شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الأمن العام، مساء أمس الأربعاء، مجدداً من خطورة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا كما توعد المخالفين بالعقوبة.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا”.

ويؤكد الأمن العام وكذلك وزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية في المملكة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعزل والحجر الصحي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.