شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الأمن العام، مساء أمس الأربعاء، مجدداً من خطورة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا كما توعد المخالفين بالعقوبة.
وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا”.
ويؤكد الأمن العام وكذلك وزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية في المملكة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعزل والحجر الصحي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.