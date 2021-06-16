شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لسكان «مكة»: أمطار على محافظتي أضم وميسان حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة مكة المكرمة – بمشيئة الله – تضمن أمطار خفيفة على محافظتي ميسان، و أضم. وتشمل تأثيراتها رياح سطحية نشطة، وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

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