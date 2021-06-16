شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: 5 بضائع يتم مصادرتها من الباعة الجائلين لحماية المستهلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، أبرز البضائع التي يتم مصاردتها خلال الحملات الميدانية لحماية المستهلك. وقال الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”: إن المواد الغذائية في عربات الباعة الجائلين عرضة للفساد، ومهددة لسلامة المستهلك.. ولأن صحتكم أمانة، هنا أبــرز 5 بضائــع نصــادرها خــلال حملاتنا الميدانية بشكــل

يــومي تشمل: • الخضار والفواكه بأنواعها • كماليات متنوعة • عربيات وموازين • ملابس متعددة • مواد غذائية

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