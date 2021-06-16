الجيش اليمني: التحالف يستهدف تجمعات للحوثيين شمالي مأرب ويوقع خسائر في صفوفهم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "طيران التحالف استهدف بغارتين تجمعات للحوثيين في جبهة مِحزام مَاس (شمال غربي مأرب)، وكبّدهم خسائر في العتاد والأرواح".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن "التحالف نفّذ 12 غارة جوية على محافظة مأرب، تركّزت 10 غارات منها مديرية صِرواح غرب مأرب، فيما استهدفت غارتان مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب".

كما شن طيران التحالف 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، توزعت على منطقتي الخنجر والظهرة في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف، كما نفذ 6 غارات أخرى على مديرية حَرض في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن، واستهدف بغارة منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة "معقل جماعة الحوثيين" شمال غربي اليمن، حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.