حاخام إسرائيلي بارز: الحكومة الجديدة تسعى لمنع التدين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال غيرشون إدلشتاين أحد أبرز حاخامات اليهود الأرثوذكس "الحريديم" إن الحكومة الجديدة لديها خطط لتغيير الحياة الدينية، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar

وأضاف: "الآن بات من المعروف أن هناك حكومة جديدة، ولديهم النية، وقد قالوا هذا صراحة، إنهم يريدون أن يصدروا مراسيم تمنع الناس من التدين، ولديهم مراسيم تعارض قوانين التوراة ولا تتوافق معها".

وشدد الحاخام البالغ من العمر 98 عاما، على أن طائفة اليهود الأرثوذكس المتشددين، بحاجة إلى زيادة اجتهادهم في دراسة التوراة، والأعمال الصالحة، والالتزام بالوصايا الدينية التي من شأنها إحباط مخططات الحكومة الجديدة.

ويوم الأحد الماضي صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وحسب وكالة "رويترز"، صوت الكنيست بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.