شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد جاهزيتها لتنظيم الانتخابات فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا عماد السايح، اليوم الأربعاء، "الجاهزية الكاملة" للمفوضية من النواحى الفنية لتنظيم الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر فى 24 ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك خلال لقاء السايح مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، حيث أكد صالح "رفضه التام لكل محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها .

ونقلت (بوابة الوسط) الليبية عن بيان للمكتب الإعلامى لرئيس مجلس النواب إن صالح أشار إلى محاولات تهدف إلى "الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط، الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل".

وأكد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا على حق الشعب الليبى فى اختيار مَن يحكمه بطريق مباشر فى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، معتبرا أن أى محاولة للعبث من قبل أى جهة كانت هى بمثابة عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات الليبية فى موعدها .