شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة المنورة تضبط 13 شخصاً بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من ضبط (13) شخصاً بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.