ويلز تتخطى عقبة تركيا وروسيا تهزم فنلندا

الكويت - هبة التوبجي - تخطى المنتخب الويلزي عقبة نظيره التركي بنجاح بالفوز عليه بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أوروبا 2020.

وسجل هدفي منتخب ويلز كلٌ من آرون رامسي (43) وكونور روبرتس (90+5) ، في حين أضاع غاريث بيل ركلة جزاء في الدقيقة 61.

ورفعت ويلز رصيدها إلى 4 نقاط في حين واصلت تركيا رحلة البحث عن أولى نقاطها في المجموعة الأولى.

وفي المباراة الثانية حقق المنتخب الروسي فوزًا ثمينًا على نظيره الفنلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب “غاز بروم” في مدينة بطرسبورغ ضمن منافسات المجموعة الثانية لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة رفعت روسيا رصيدها إلى ثلاث نقاط صعدت بها إلى وصافة المجموعة الثانية، متفوقة بالمواجهات المباشرة على فنلندا التي تراجعت إلى المركز الثالث، ولديها ثلاث نقاط جمعتها من فوزها في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.