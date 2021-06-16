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“الجوازات” تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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