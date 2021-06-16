شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. 4 نصائح مهمة لضمان سلامة الأطفال أثناء القيادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت المديرية العامة للمرور 4 نصائح مهمة لضمان سلامة الأطفال أثناء قيادة أحد الأبوين للمركبة. وأوضح “المرور” في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع” تويتر”، أنه ينبغي استخدام مقاعد الأطفال حسب فئاتهم العمرية، وربط حزام الأمان. وتابع” المرور” أنه من الضروري عدم السماح لهم الخروج من النوافذ الجانبية أو العلوية، وعدم ترك الأطفال دون مرافق أو مرشد.

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