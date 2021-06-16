شكرا لقرائتكم خبر عن لرصد احتياجات سكان الأحياء.. «بلدي الرياض» يدشن برنامج «أولويات أحيائنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 -فريق التحرير:

نظّم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض مساء اليوم، لقاءً خاصًّا استضاف فيه الإعلاميين ومشرفي حسابات الأحياء في منصات التواصل الاجتماعي وأصدقاء المجلس البلدي، لمناقشة برنامج “أولويات أحيائنا” لرصد أولويات سكان الأحياء من الخدمات البلدية، والتعريف به للفئات المستهدفة.

وأكد رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية أن هذا اللقاء هو حلقة متصلة ضمن جهود المجلس الساعية للوصول إلى سكان الرياض عبر فتح قنوات متعددة للمواطنين، لتحديد أولوياتهم من الخدمات البلدية بناء على آرائهم وأفكارهم، حيث يطمح المجلس من خلال البرنامج إلى الوصول إلى أبرز أولويات السكان في نطاق الدوائر البلدية، بما يشكّل اهتمام عموم سكان مدينة الرياض، والعمل على التنسيق مع أمانة الرياض والبلديات الفرعية، والجهات ذات العلاقة للعمل على معالجتها، خلال مدة زمنية محددة.

وأضاف العريدي أن فكرة البرنامج نالت مباركة سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في أثناء عرضها خلال لقاء سموه مع أعضاء المجلس البلدي مؤخرًا، إضافة إلى وجود تنسيق مباشر مع سمو أمين المنطقة للوصول إلى أولويات الأحياء انطلاقًا من أفكار المواطنين ومقترحاتهم حولها.

وأشار رئيس المجلس إلى أن بلدي الرياض قد أدرج في خطته التشغيلية للعام 2021م برنامجاً بعنوان: “أولويات أحيائنا”؛لرصد المشكلات الرئيسةفي الدوائر الانتخابية ونطاق البلديات الفرعية من خلال عدد من المؤشرات والمعايير التي تسهم في تحديدها، مثل عموميتها وتكررها وأثرها على السكان، إضافة إلى تحديد الموضوعات التي تحقق أعلى نسبة لرضا السكان، مع مراعاة عدم تطلب هذه المقترحات أو المعالجات المحتملة لميزانيات أو مبالغ كبيرة.

ودعا رئيس المجلس البلدي إلى مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين في برنامج “أولويات أحيائنا” لإنجاح البرنامج، معبرًا عن الدور المهم لهم في صنع الأفضل لمدينة الرياض.

يذكر أن البرنامج يسعى إلى تحديد 60 ملحوظة في نطاق الدوائر الانتخابية العشر خلال مدة شهر كامل، حيث ستُنشر استبانة إلكترونية لتحديد 6 ملحوظات لكل دائرة، وتنظيم لقاءات مع أصدقاء الأحياء بالدائرة، إضافة إلى طلب تقارير من مركز طوارئ الأمانة 940 توضِّح الخدمات الأكثر طلبًا لمعالجتها من أمانة المنطقة والبلديات الفرعية.