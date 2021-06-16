شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية بالشرقية.. رياح نشطة وأتربة مثارة والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، من التقلبات الجوية على المنطقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت المديرية، عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على المنطقة الشرقية يشمل ( الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف ) حتى الساعة 10 مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .