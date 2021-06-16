جون كيري: ندعم تحول مصر إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كيري عقب اجتماعات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن "مصر تتمتع بكونها الدولة الأولى في العالم، فيما يتعلق بالاستفادة من الطاقة الشمسية".

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وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ خطوات نحو مصادر الطاقة المتجددة، حيث قال السيسي إنه يهدف إلى الاستفادة بشكل أكبر من الظروف المثلى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد لحصاد الطاقة.

وقال المسؤولون إنهم يعتزمون تلبية 20% من احتياجات الطاقة في البلاد، بواسطة مصادر الطاقة المتجددة قبل عام 2022، و43% بحلول عام 2035.

وتابع كيري بقوله إن التحول إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يساعد مصر على خلق فرص عمل أيضًا.

وأشار كيري إلى أنه أمام العالم طريق طويل قبل أن يفي بالأهداف الدولية التي حددها اتفاق باريس للمناخ التاريخي لعام 2015.

وتستعد الدول الرئيسية لمحارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني في غلاسكو بالمملكة المتحدة، وتهدف القمة إلى استئناف الجهود العالمية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) على النحو المتفق عليه في اتفاق باريس.