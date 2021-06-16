شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ترقب قرارات مهمة بخصوص القوات المشتركة لحفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أبلغه بأن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ستصدر قرارات هامة خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام التى سيتم تكوينها من القوات النظامية وشركاء السلام.

والتقى الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الأربعاء، مع بيرتس، حيث أطلعه على سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، مشيدا بالتواصل المستمر الذى تقوم به البعثة مع الحكومة.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عن شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذى يجده من بعثة (يونيتامس).

من جانبه، قال رئيس البعثة، إن القرارات الخاصة بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام، ستلقى اهتماما كبيرا من المجتمع الدولى الذى يراقب تطورات الأوضاع فى السودان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا.

وأوضح فولكر ، أن اللقاء مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة تناول عددا من القضايا العالقة فيما يخص تنفيذ اتفاق جوبا.