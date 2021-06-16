شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: جذب الاستثمار سيساهم فى تعزيز الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي، إن نجاح جذب الاستثمار في العراق من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية وتحسين مستوى دخل المواطن، حيث أن الإعمار يعزز الأمن.

وذكر مكتب مستشار الأمن القومي في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء أن الأعرجي التقى رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار؛ لبحث تسهيل إجراءات المستثمرين من أجل مواصلة عملية التنمية والإعمار في البلاد.

وأكد الأعرجي أهمية تقديم الدعم اللازم للهيئة، للقيام بمهامها والدخول في مرحلة استثمار حقيقي للارتقاء بالواقع العمراني والخدمي وتسهيل إجراءات المستثمرين لمواصلة التنمية والإعمار في البلاد.

بدورها، قالت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار: "إن دعم الحكومة للاستثمار يسرّع من وتيرة الإعمار والتنمية في البلاد ويفتح الباب أمام مشروعات جديدة تخدم المواطن والدولة".