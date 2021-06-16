شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بجورجيا للمواطنين بشأن جلب الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في جورجيا، جميع المواطنين القادمين من المملكة، أو من أي دولة أخرى، إلى ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية (مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر.

وأكدت السفارة، بأن لا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا، وذلك تفادياً لأي إشكال قد يتعرض له المواطن.