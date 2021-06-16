شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي البيضاء» يحدد آخر موعد لانتهاء تسجيل أراضي «حاضرة عسير» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي الواقعة في النطاق المستهدف لـ حاضرة عسير المعلن عنه. وأكد نظام رسوم الأراضي البيضاء على ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام بتسجيل أراضيهم فيالبوابة الإلكترونيةقبل انتهاء المهلة في 21 يونيو 2021م. يذكر أن من أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء ما يلي: ♦ زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب .

♦ توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

♦ حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الإحتكارية.

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