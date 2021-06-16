تونس تحبط 6 عمليات لاجتياز الحدود البحرية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن "الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بكل من المنستير والمهدية وجبنيانة وجربة وصفاقس ونابل، أحبطت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".

© Sputnik . Aiham Massa

وأوضح بيان الوزارة أن وحدات الحرس الوطني "أنقذت 61 مجتازا بعد أن تعرضت المراكب المستغلة في عمليات الاجتياز للغرق"، فيما أذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للحرس التونسي إحباط 308عملية هجرة غير نظامية والتصدي لـ 4376 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا خلال الخمسة أشهر الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن الوحدات البحرية للحرس التونسي تمكنت من إحباط 308 عملية هجرة غير نظامية والتصدي لمحاولة 4376 شخصا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا في المدة الفاصلة بين 1 يناير و31 مايو من عام الجاري.

وأوضح الجبابلي بأن العدد الإجمالي للذين تم التصدي إليهم يتوزع بين 1845 تونسيا و2531 أجنبيا.

ولفت الجبابلي إلى أنه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للحدود فإن "الوحدات البحرية بمختلف محافظات الجمهورية قد تمكنت من إحباط 224 عملية هجرة غير نظامية والتصدي لـ 1595 تونسيا و 1962 أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود البحرية نحو إيطاليا خلال الخمسة أشهر المنقضية من العام الجاري".