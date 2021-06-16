شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو جميع القادمين إلى المملكة تسجيل اللقاحات إلكترونيا قبل الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.