شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولى فى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا للتحالف الدولي في محافظة الأنبار.

وقال المصدر - في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية -: "إن عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجيستي تابع للتحالف الدولي في محافظة الأنبار"، مضيفًا أن العبوة لم تتسبب بأي أضرار بشرية.

يذكر أن أرتال التحالف الدولي والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، تتعرض إلى الاستهداف المستمر في المحافظات العراقية.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، العثور على 8 بنادق آلية كلاشنكوف وأعتدة مختلفة الأنواع، والقبض على خمسة مطلوبين للقضاء في محافظة البصرة.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات البصرة، تمكنت في الساعات القليلة الماضية، من خلال قوة من اللواء 36 الآلي ولواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وقوى أخرى مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة وكذلك أفواج الطوارئ والوكالات الأمنية والاستخبارية، من إلقاء القبض على 5 مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة".

وأضاف أن "القوة تمكنت من ضبط رشاشتين أحادية عيار (14.5) و8 بنادق آلية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة (BKc) وأعتدة مختلفة الأنواع".