شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب لن يتم استخدام قطار المشاعر للعام الثاني على التوالي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال مراسل قناة “الإخبارية” بمشعر منى أنه للعام الثاني على التوالي سيتم وقف استخدام قطار المشاعر المقدسة، نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأضاف أنه لن يتم استخدام القطار هذا العام نظراً لمحدودية أعداد الحجاج، والذين سيصل عددهم فقط 60 ألف حاج.
وأكد أنه بدلا من القطار سيتم توفير أسطول من الحافلات لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بجبل عرفات أو عودتهم إلى المسجد الحرام.
وأشار إلى أن الأعوام التي سبقت جائحة “كورونا” كان قطار المشاعر يقل أكثر من مليون و200 ألف حاج.
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