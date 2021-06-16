شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية إعادة تسجيل مستفيد بعد حذف حسابه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” مدى إمكانية التسجيل في برنامج الدعم من جديد في حال حذف حساب أحد المستفيدين.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه في حال تم حذف الحساب، لا يمكن التسجيل من جديد، حيث تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.

وأضاف أن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020.

وكان أحد المستفيدين قد استفسر عن مدى إمكانية التسجيل بحساب البرنامج عقب حذف حسابه منذ 3 شهور.