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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 49 مركبة «دودج» لخلل في مسمار مثبت الوسائد الهوائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، عن استدعاء 49 مركبة من نوع دودج “Durango” موديل 2020 – 2021 .
وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يأتي لوجود خلل في مسمار مثبت الوسائد الهوائية الجانبية (ستائرية) ، قد يؤدي إلى عدم خروجها بشكل صحيح حال وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت التجارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر الرابط التالي (هنا)، وكذلك التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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