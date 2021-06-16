«التجارة» تشهر بـ10 أشخاص أصدروا شيكات بدون رصيد

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : شهرت وزارة التجارة بـ 10 أسماء أصدروا شيكات بدون رصيد، وكشفت عن العقوبات المقررة بحقهم. وقد جاءت أسماء المخالفين، والعقوبات الموقعة عليهم كما يلي: – غالب علي صالح القرني / السجن شهر وغرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – فايز حجاج حامد القايدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – الحسين محمد عبدالله الصمع / غرامة مالية 20 ألف ريال مع التشهير على نفقته. – أحمد علي صالح عبدالله / السجن شهرين وغرامة مالية 7 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – محمد إبراهيم أحمد قطان / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته. – عبدالباري علي باني الغامدي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – عبدالرحمن حامد صالح إمام / غرامة 3 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – مصلح محسن منصور الجعيد / غرامة مالية 30 ألف ريال مع التشهير على نفقته. – حسن فاروق حسن شوقي / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته. – محمود حسن علي عليوة / غرامة مالية 5 آلاف ريال مع التشهير على نفقته.

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