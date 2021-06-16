العراق... السيطرة على حريقين منفصلين في النجف

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . NAZEK MOHAMMED

ونقلت "السومرية نيوز" عن مديرية الدفاع المدني، أنه تم تسجل إصابات بصفوفها بعد إخمادها للحريقين، مشيرة إلى أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل مرآب وقوف حافلات المسافرين خلف الحي الصناعي وسط النجف الأشرف".

وتابعت المديرية في بيان لها: "في غضون عمليات الإخماد شب حادث حريق آخر كبير داخل مولدة كهربائية في بستان زراعي بالقرب من منازل سكنية في قضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف".

واستنفرت فرق الدفاع المدني ودفعت بطاقتها القصوى لإخماد الحادثين معاً وعززت بفرق الإطفاء من محافظة الديوانية التي اشتبكت من فور وصولها مع النيران حتى تمكنت بعد أن بذلت فرق الدفاع المدني جهودا مضنية من تطويق النيران وإبعاد خطر الحريق عن الدور السكنية في المنطقة الزراعية والشواغر التجارية في المنطقة الصناعية.

واختتمت البيان بأنه "على إثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق بحوادث الحريق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحرائق".