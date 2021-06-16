شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريبية بالجامعة العربية لتعزيز قدرات المجالس الوطنية للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، على انعقاد الورشة التدريبية لتعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان، بقولها إنها تأتى ضمن سلسلة من الورش تهدف إلى رفع قدرات العاملين فى قطاع السكان.

وأوضحت أنها تأتي كضرورة حتمية بعد أزمة تفشى فيروس كورونا، والتى طالت العالم أجمع والتى تطلبت إعادة النظر بالكثير من الخطط والبرامج التى عملت عليها المجالس واللجان الوطنية للسكان بالدول العربي سابقاً، وكذلك لكي تعطي نماذجا لخطط جديدة للاستجابة لهذ الأزمة والأزمات المستقبلية المحتملة.

وقد انطلقت فعاليات الورشة أمس الثلاثاء، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان بالأردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ وبمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية.

وتغطي الورشة التدريبية العديد من المحاور الهامة، ومنها: "تحليل السياق وافتراضات التخطيط، تحليل الهيكل التنظيمي للمجالس واللجان، مدخلات تحليل نقاط القوة والضعف من خلال تحليل مهام ومسؤوليات واختصاصات عمل المجالس واللجان الوطنية للسكان، إدارة الاتصالات والمناصرة، عمليات الإدارة والتخطيط القائمة على النتائج، أطر عمل المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، الفرصة السكانية، منهجية ملخصات السياسات، وضع الصيغة النهائية لخطط عمل الوحدات والتخطيط القائم على النتائج.