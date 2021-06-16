منتخبنا السعودي لكرة القدم الفريق الأول

الكويت - هبة التوبجي - *يقدم نتائج جيدة وهو شيء في غاية الأهمية وهدف رئيسي ، لكن الأداء الفني ، كهوية فنية عالية الجودة غير موجودة ، كل ما شاهدناه اجتهاد لدرجة العشوائية ، المنتخبات التي كانت أمام منتخبنا السعودي ضعيفة جدا ، بالتالي حصلت النتائج دون وجود مستويات عالية ، من هنا لأبد من التوقف عند ذلك السوء من الأداء ومناقشته بالتفصيل حتى يتم العمل على تصحيح الأخطاء وتلافي السلبيات ، منتخبنا السعودي متوفر له كل سبل النجاح والتفوق ، بالتالي لأبد أن يكون في مستوى الطموح والتطلع باستمرار ، مثل هذا الرأي وكل الآراء هي من باب الحرص على منتخبنا السعودي العالمي ، نتمنى أن نراه في أبها حلة أداء قويا جميلا وفق هوية فنية عالية الجودة بها أفكار خلاقة ومهارات ساحرة وأهداف ممتعة ، وكلنا معاك يا الأخضر بكل وقت وحين .

* الكفاءة المالية باتت مؤرقة لكل عمل عشوائي بأي نادي ، وأما من عمل جيدا وفق الأنظمة واللوائح ( الحوكمة ) فقد نجح كثيرا ، مثال : الهلال برغم فاتورته عالية إلا أن مديونيته 24 مليونا ، ينم عن عمل مميز حقا ، أما بقية الأندية عمل عشوائي كان نتاجه ديون مهولة شكلت حاجزا قويا أمام كل الآمال والطموح في القادم من الأيام .

*النجاح كلمة بسيطة ، لكن لن تتحقق إلا لمن يضحي بكل أوقاته وجهده ويستنفر كل قواه ، وأما من يريد النجاح بالتمنى فلن ينال ذلك الشرف بل سينال الحسرة والندم .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد