شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تفاصيل نظام التشغيل Windows 11 الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تسريب نشره موقع بايدو الصيني، كشف عن نظام التشغيل الجديد "windows 11" من شركة مايكروسوفت عبر الإنترنت.



وظهر نظام التشغيل ويندوز 11 بالكامل عبر شبكة الإنترنت، مكتملًا بواجهة مستخدم جديدة، وقائمة ابدأ، وغير ذلك الكثير.

وتتشابه واجهة مستخدم ويندوز 11 الجديدة (windows 11) مع ويندوز 10 إكس (Windows 10x).

ووفق تقرير موقع aitnews، عمل فريق مايكروسوفت على إعداد ويندوز مبسط للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، قبل أن تعلن إلغاء هذا المشروع لصالح ويندوز 11.

ويمكن العثور على أكبر التغييرات البصرية التي تلاحظها على طول شريط المهام، كما قامت مايكروسوفت بتوسيط أيقونات التطبيق.

Windows 11 الجديد:

يحتوي ويندوز11 على زوايا مستديرة.

تتركز أيقونات التطبيقات على شريط المهام وتغيرت قائمة "ابدأ" بدلًا من استبدال مكعبات التطبيقات بالشكل التقليدي.

وفير خدمة معرفة الطقس من خلال تغيرات قائمة (Live Tiles)

وجود اختصارات لتعديل الصور وحفظها من خلال ويندوز فوتو.

عرض خصية جديدة باسم Widgets في أسفل شريط العرض خاصة بعرض الأخبار العالمية والقصص.

يضم تعديلات Windows 10X.

توفير مدير ملفات يأتي بإمكانيات متطورة.

توفير مركز الاشعارات بتصميم يختلف عن شكل وألوان الإصدارات السابقة

وتمثل قائمة ابدأ المحدثة هذه نسخة مبسطة لما هو موجود حاليًا في نظام التشغيل ويندوز 10، دون Live Tiles.

وتتضمن قائمة ابدأ التطبيقات المثبتة والملفات الحديثة والقدرة على إيقاف تشغيل أجهزة ويندوز 11 أو إعادة تشغيلها بسرعة.

وإلى جانب الوضع الداكن المتاح أيضًا، يبدأ ويندوز 11 بالظهور كإصدار أكثر دقة من ويندوز 10 من إصدار جديد تمامًا.

شاشة ويندوز 11 - windows 11

موعد إصدار Windows 11

حددت مايكروسوفت يوم 24 من يونيو للإعلان عن الإصدار الجديد من منصة Windows، وفق تقرير لقناة العربية، إذ بدأت الشركة العمل على تطوير الجيل الجديد من النظام بالفعل.

وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن الإصلاحات والمميزات الجديدة في Windows 10 منذ أسبوع تقريباً، واليوم تؤكد الشركة بشكل رسمي على موعد إطلاق الإصدار الجديد قبل نهاية الشهر الجاري.

ولم تكشف تغريدات مايكروسوفت عن تفاصيل دقيقة حول الجديد من مميزات منصة ويندوز، إلا أن الرئيس التنفيذي أكد على أن هذا التحديث سيكون من بين أهم التحديثات المقدمة من الشركة لنظام التشغيل.

وألغت مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 10x، ولكن من الواضح أنها تعيد استخدام أجزاء كبيرة من هذا العمل مع ويندوز 11.

كما يتضمن ويندوز 11 أيضًا عناصر تحكم Snap جديدة يمكنك الوصول إليها من زر التكبير الموجود في جميع التطبيقات. وهي تمثل مكافئ حديث لوظيفة النوافذ المتتالية التي كانت موجودة في نظام التشغيل لسنوات.

ويمكنك محاذاة النوافذ جنبًا إلى جنب بسرعة، أو ترتيبها في أقسام عبر سطح المكتب.

متجر ويندوز

لا يبدو أن هناك تحديثات كبيرة لمتجر ويندوز حتى الآن. وبالنظر إلى أن هذه نسخة مبكرة تم تسريبها، فمن المحتمل أن التحديثات التي تخطط لها مايكروسوفت لم تظهر بعد.

وتتشابه واجهة متجر ويندوز إلى حد كبير مع ما هو موجود في Windows 11 في الوقت الحالي، مع إمكانية الوصول إلى جميع التطبيقات نفسها المتوفرة اليوم.

ويندوز 11 الجديد - windows 11

تحسين تجربة إكس بوكس

وتعمل مايكروسوفت أيضًا على تحسين تجربة إكس بوكس في نظام التشغيل Windows 11.

وتم دمج تطبيق إكس بوكس الجديد الآن في نظام التشغيل ويندوز 11. مما يوفر وصولاً سريعًا إلى ألعاب Xbox Game Pass والأجزاء الاجتماعية لشبكة إكس بوكس ومتجر إكس بوكس.