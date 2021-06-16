الإمارات تستثمر ملياري دولار في قطاع البترول المصري

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لجهاز الإمارات للاستثمار، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الإمارات ومصر لديهما شراكة استراتيجية تعتمد على ثوابت راسخة لتحقيق نهضة تنموية شاملة.

ولفتت الصفحة إلى قول علي راشد الجروان، المدير التنفيذي لشركة "دراغون أويل" الإماراتية، إن الشركة لديها خطة طموحة لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية اعتمادا على أحدث الابتكارات في مجال النفط والغاز.

ولفت الجروان إلى أن شركته حرصت على إقامة علاقات متميزة مع وزارة البترول المصرية والجهات المختصة في مصر، بصورة تحقق نتائج إيجابية على الاستثمار في هذا المجال، اعتمادا على العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والإمارات.

وأوضح الجروان أن "دراغون أويل" استحوذت عام 2019، على أصول وحصة شركة "بي بي" العالمية في منطقة خليج السويس، وخلال فترة وجيزة وصل حجم استثماراتها إلى 850 مليون دولار أمريكي.