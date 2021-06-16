شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير الاتصال الجزائرى ويرحب بإجراء الانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير الاتصال الجزائرى عمار بلحيمر، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن أبو الغيط أعرب للوزير الجزائري عن ارتياحه وسعادته لنجاح بلاده في إجراء الانتخابات البرلمانية يوم السبت الماضي، والتي ظهرت نتائجها بالأمس، وبما يعكس الثقة الشعبية في المسار السياسي لاستكمال المؤسسات الدستورية في البلاد بصورة حرة وشفافة.

ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الجزائر بلدٌ عربي مهم، وأن استقراره وازدهاره يُمثل ركناً مهماً في المنظومة العربية.