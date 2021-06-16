شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزيرة إعلام لبنان ويحذر من مخاطر استمرار الانسداد السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد والتي تقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة لحضور اجتماع الدورة (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسى، وكذا فى ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف المصدر أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم المساعدة والدعم للبنان، وأنها بصدد إرسال شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إليه.

ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده خلال اللقاء على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، بحيث يجرى تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية، مشدداً على أهمية تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسئولية للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير.