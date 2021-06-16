شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الإعلام اللبنانية تدعو إلى ترشيح بيروت عاصمة الإعلام العربى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، تمسك الإعلام اللبناني بالمسؤولية الكاملة حيال قضايا أوطاننا العربية، وندعو ونؤكد على تمسّكنا بتاريخنا وقيمنا وتقاليدنا المشتركة، والعمل على إبراز تميزها بأفضل السبل.

وأضافت في كلمتها أمام اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب، أنه لأمر بالغ الأهمية أن يجدد العالم العربي ثقته بالإعلام اللبناني، الذي ما زال العنصر البشري فيه يشكل العامود الفقري رغم كل المحن التي استهدفته، باذلا" جهوداً جبارة في التطوير الإعلامي شكلاً ومضموناً ومهنية وأداء.

ودعت إلى تأييد ترشيح بيروت عاصمة للإعلام العربي لعام 2023، لإعطائها الفرصة للإضاءة على معاناتها نتيجة مرورها بظروف استثنائية، خلال العامين المنصرمين من جائحة كورونا وتداعياتها، إلى كارثة انفجار المرفأ الذى ألحق اضرارا" جسيمة في البشر وفي الحجر، إضافة إلى ما تتمتع به بيروت من مقوّمات حضارية وثقافية، ومساهماتها وإنجازاتها التاريخية في مجال الإعلام، وسعيها نحو التحديث والتطور.

وطالبت بتبنى طرح تخصيص "جائزة بيروت للإنسانية"، بالشراكة مع وزارة الإعلام اللبنانية، لأفضل عمل صحفي مكتوب أو إذاعى أو تلفزيوني أو إلكتروني أو حتى درامي، سواء لبناني أو عربي، وذلك من باب الدور المحورى للإعلام في نقل الأحداث ومتابعتها بشكل حثيث، وفى التوجيه والتوعية والمساهمة فى تعزيز ثقافة الحوار والتفاعل وترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية.