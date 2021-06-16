شكرا لقرائتكم خبر عن تشفير الرسائل وتنبيهات الزلازل.. 7 ميزات جديدة لنظام أندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة جوجل 7 ميزات جديدة في نظام “أندرويد” تساعد في جعل اختصارات المساعد أكثر فائدة، وتحسن إمكانية الوصول، إضافة إلى ميزات أخرى أبرزها تنبيهات بشأن الزلازل.

ومن الميزات التي تم الإعلان عنها:

تشفير الرسائل

أوضحت جوجل أن محادثات RCS عبر تطبيق الرسائل يتم الآن تشفيرها من طرف إلى طرف، وستكون الميزة متاحة للمحادثات الفردية فقط دون الجماعية في الوقت الحالي.

وسيحتوي زر الإرسال على رمز قفل عندما يتم تشفير الرسالة، ومن المهم تتبع ذلك لأن العديد من الأشخاص الذين تراسلهم قد لا يكون لديهم RCS، أو ربما لا يستخدمون الرسائل.

تنبيهات الزلازل

قالت الشركة إن نظام الكشف عن الزلازل والإنذار عبر الهاتف سيصل إلى تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وكانت جوجل قد أطلقت النظام في كاليفورنيا، وتم توفيره لاحقا في اليونان ونيوزيلندا في شهر أبريل، مبينة أنها تأمل في جلب الميزة إلى المزيد من الدول خلال العام المقبل. ولكنها تركز أولاً على البلدان المعرضة بشدة لخطر الزلازل.

ويعمل النظام من خلال إنشاء شبكة للكشف عن الزلازل تقوم بتحذير الناس إذا كانوا في منطقة يحتمل أن تتأثر.

ترقية اختصارات مساعد جوجل

تمكن ميزة الاختصارات في مساعد جوجل، وفقا لـ”البوابة العربية لأخبار التقنية”، المستخدمين، من الانتقال إلى جزء معين في التطبيق، ولكن ترقية الميزة ستتيح عرض معلومات المستخدمين في نموذج عنصر واجهة المستخدم مباشرة في المساعد. الوصول الصوتي

أصبح تطبيق الوصول الصوتي من جوجل، يتعرف على نظرات المستخدم حتى يتمكن من معرفة ما إذا كان يتحدث إلى هاتفه أو إلى أشخاص آخرين، حيث ستتوقف الميزة عن تلقي الأوامر إذا اكتشفت أن المستخدم لا ينظر إلى الهاتف، إلا أن هذه الميزة في مرحلة تجريبية.

كما سيحصل التطبيق على تحسينات عندما يتعلق الأمر بإدخال كلمات المرور، بحيث يتمكن المستخدم من نطق كلمات مثل “علامة الدولار” فتتم ترجمتها إلى الرمز، بدلاً من كتابتها حرفياً.

تخصيص Android Auto

يمكن لمستخدمي Android Auto استخدام هواتفهم لتخصيص مشغل التطبيق وإدارة الوضع المظلم يدويًا، كما تم إضافة القدرة على التمرير بسرعة إلى أعلى القائمة، حيث يحصل شريط التمرير على زر للتنقل.

وأكدت الشركة أنه تم تحسين تجربة المراسلة في تطبيقات مثل واتساب والرسائل، مما يسهل إرسال الرسائل وقراءتها.

الرسائل المميزة بنجمة

في حال تلقي رسالة نصية مهمة فيمكنك تمييزها بنجمة، لسهولة الوصول إليها دون أن تضطر إلى التمرير مرة أخرى خلال المحادثة للعثور عليها. وسيتم طرح الميزة في تطبيق الرسائل خلال الأسابيع المقبلة.

توصيات Emoji Kitchen

بدءًا من هذا الصيف، تقترح Gboard سياقًا ملصقات تم إنشاؤها في Emoji Kitchen، وهي أداة جوجل التي تتيح للمستخدمين إنشاء مزيج من اثنين من الرموز التعبيرية المختلفة.

وتظهر الاقتراحات في قائمة الرموز التعبيرية لمن يكتبون رسالة بالإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية.