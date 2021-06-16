هيئة قناة السويس تحذر المصريين

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر "فيسبوك"، أن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وتقوم بالإعلان عن وظائف مزيفة غير حقيقية".

وشددت الهيئة على أن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالهيئة يتم عبر الطرق الرسمية المقررة قانونًا للإعلان عن الوظائف الحكومية، وكذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة "www.suezcanal.gov.eg" مع بيان كافة تفاصيل الإعلان من التخصصات المُعلن عنها وشروط وخطوات التقديم.

وأهابت الهيئة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء بعض الصفحات مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، والتي تزعم بوجود فرص عمل لعدد من التخصصات بالهيئة، مع التنويه على ضرورة توخي الحذر منعاً لسرقة البيانات الشخصية.

وحذرت هيئة قناة السويس من أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية لمكافحة تلك الصفحات، وذلك حرصاً منها على عدم الزج بها وانتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إلحاق الضرر بها والمساس بمكانتها الاقتصادية فى الأوساط المحلية والدولية.

وفي وقت سابق، أعلن يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتدشين أول منطقة اقتصادية بولندية ضمن مشروعات القناة.

وقال يحيى زكي في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري يوم الاثنين الماضي، إن العمل مستمر في تدشين مشروعات جديدة بجانب المشروعات القائمة بالفعل، بحسب موقع "مصراوي".

وأشار إلى أن هناك تركيزا على منطقة العين السخنة حتى تصبح مركزا إقليميا ودوليا للمشروعات والمنتجات البتروكيماوية.