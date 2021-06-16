معرض مشروعات مكة .. أكبر معرض رقمي على مستوى المملكة شيّد في ١٨ يوماً

الكويت - هبة التوبجي - تربّع معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” على خارطة صناعة المعارض كأكبر معرض رقمي على مستوى المملكة ، يقام داخل أكبر قبّة على مستوى العالم دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمساحتها الضخمة 34 ألف متر مربع وبارتفاع 46 متراً ، وقطرها 210 أمتار، وتم تشييده في ١٨ يوماً كاسراً التقليدية الكلاسيكية في نمط المعارض بالتحول إلى شاشات رقمية تفاعلية ذكية .

واستقطب المعرض هذه التقنية الرقمية ، ليكون منارة إشعاع لعطاء تنمية دامت ١٤ عاماً، وقف فيها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تفاصيل إخراج هذا المنتج الإثرائي ، كهوية تميّز معارض المنطقة .

ويحتل المعرض بنمط تصميمه العصري المميز مساحة ١٥ ألف متر مربع ، وشاشات عرض رقمية ضخمة تنقل الزائر بين مشاريع تنمية مكة المكرمة في نحو ١٠٠٠ متر مربع .

فيما تهبط من سماء القبة إشاعات ضوئية عبر نظام “الإسقاط الضوئي ” ، ومن خلال ١٢٠ نقطة تعليق علوية ؛ ٧٢ جهاز بروجكتر رقمي بقوة ضوئية تجاوزت ٤٠ ألف لومنز ، يساندها ٤٥٠ جهازاً ضوئياً تعمل من خلال ١٨ جهازاً من الخوادم الرقمية، وتمر في نحو ٢٠ ألف كيبل من الألياف الضوئية، مُدّ لتشييدها ٣٠ ألف كيبل طاقة ؛ لتكون مساحة هذا الإبهار الضوئي بما يعادل ٥٠٠٠ متر مربع في جوانب المعرض الرقمي .