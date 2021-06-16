شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة وثق مقاطع وهو يقود بسرعة عالية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عن ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وذكرت الإدارة العامة للمرور، أن السائق قاد مركبته بسرعة عالية حيث كاد أن يتسبب في حادث وعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكدت إدارة المرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.