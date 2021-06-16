مبادلة تستحوذ على 60% من مجموعة طبية كبرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

استحوذت مبادلة للرعاية الصحية، على حصة 60% في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية "يو إي ميديكال".



ووفق بيان نشرة مكتب أبوظبي الإعلامي، أتمت مبادلة للرعاية الصحية (شبكة الرعاية الصحية المتكاملة التابعة لمبادلة للاستثمار)، صفقة الاستحواذ عبر شراء حصص من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة الشرقية المتحدة.

وتُعدّ الشرقية المتحدة للخدمات الطبية أحد المجموعات الطبية الرائدة في الإمارات والسعودية وتملك وتدير عدد من المستشفيات والعيادات المتخصصة في صحة المرأة والطفل وطب الأسرة ومشاكل الخصوبة والعناية بالعيون وطب الأسنان والأمراض الجلدية وغيرها.

ومع هذا الاستحواذ، تنضم إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية منشآت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية والتي تشمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وشبكة مراكز "هيلث بلاس" التخصصية وسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب.

كما تنضم مستشفى "مورفيلدز" للعيون في أبوظبي، والحصة المملوكة للشركة من مجموعة عيادات المسواك للأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية.

وبذلك فقد تم إضافة خدمات جديدة إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية بما فيها علاجات الخصوبة وعمليات أطفال الأنابيب وأمراض النساء والولادة وطب حديثي الولادة والعناية المركزة لحديثي الولادة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال وغيرها.

وقال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: "خلال العشر سنوات الماضة، حققت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية نجاحاً بارزاً ونمواً مستمراً من خلال مستشفياتها وعياداتها التخصصية والتي رفعت من مستوى الخدمات المقدمة في مختلف التخصصات. وإن من شأن هذا الاستحواذ أن يرتقي بمجموعة الخدمات الصحية التي نقدمها من خلال شبكة مبادلة للرعاية الصحية في دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة الخليج.

ويؤكد ذلك على التزام الشركة الراسخ اتجاه تحقيق رؤيتها الرامية إلى إحداث التحوّل في منظور الرعاية الصحية بالمنطقة عبر توفير خدمات صحية متكاملة وعالمية المستوى تغطي كافة مراحل الحياة ومختلف الأعمار."

وبدوره، علق مجد أبو زنط الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية قائلاً: " فخورون بانضمامنا إلى شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية والذي سيدفع من عجلة الابتكار والتميز في الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة عالمية المستوى في الإمارات والسعودية. يتمحور نهجنا حول المريض والذي يدعمه شراكات عالمية تعزز من خبراتنا وتستقطب أفضل المختصين في الرعاية الصحية، ما يتوافق تماماً مع نهج مبادلة للرعاية الصحية."

يذكر أنه من المتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ في سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

وحالياً، تضم شبكة مبادلة للرعاية الصحية كلاً من كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية والتأهيل، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد.

ومع اكتمال الاستحواذ، ستضم أصول مبادلة للرعاية الصحية أكثر من 10,000 من مقدمي الرعاية الصحية عاملين في أكثر من 100 تخصص طبي .