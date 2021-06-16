نائب لبناني: في ظل المعطيات الحالية لا يوجد أمل بتشكيل حكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحجار، إنه "من الواضح أن أمور تشكيل الحكومة لا تزال تراوح مكانها، وهي معلقة على رفض فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل كل ما يتعلق بالشروط المطلوبة التي يراها المجتمع الدولي لتأليف حكومة تستعيد ثقة هذا المجتمع الدولي في لبنان، ولا يزال هذا الفريق مصر على العرقلة".

وأضاف:"رأينا أمس الضربة التي وجهها هذا الفريق إلى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، هذا فريق لا يريد أن يكون هناك حكومة في لبنان لا تسير بتوجيهاته المباشرة، فريق لا يريد سعد الحريري رئيساً مكلفاً للحكومة، هذا فريق يضرب عرض الحائط بكل رغبات وصرخات المواطنين اللبنانيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الكارثية التي يعيشونها، ويريد أن تكون له حكومة تسير بتوجيهاته، حكومة مستنسخة عن تجارب سابقة فاشلة تحت مسمى حكومات وحدة وطنية أو حكومات سياسية، حكومة يسيرها بحسب التوقيت الرئاسي لصهر رئيس الجمهورية".

وأشار الحجار إلى أن "الأمر بحاجة إلى المزيد من الضغط من حلفاء هذا الفريق لكي يلتزم بالدستور وبالمواد التي تحدد كيف تشكل الحكومة، وأقصد هنا بالمباشر "حزب الله"، الذي بإستطاعته أن يتدخل ليسهل تأليف الحكومة وهذا الأمر لا يحصل بالطريقة التي تنتج حكومة كما نرى اليوم".

وحول الخيارات المطروحة أمام الرئيس المكلف قال الحجار: "في حال استمرار هذا التعطيل المتعمد لتأليف حكومة جديدة فأمام الرئيس المكلف سعد الحريري عدة خيارات منها خيار الاعتذار، ولكن ما زال حتى الساعة يفسح في المجال أمام عودة صحوة ضمير عند هذا الفريق ليلتفت إلى مصلحة الوطن ويعمل على أساسه".