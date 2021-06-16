شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، في دورته الـ 51، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

يتناول الاجتماع العديد من القضايا، التى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الالكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أحمد رشيد خطابي، والمسؤول عن قطاع الاعلام، في كلمة سابقة له، بكون الاجتماع حضوريا بعد غياب مما يعطي انطلاقة جديدة لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث تجتمع اللجنة بعد قرابة عامين من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعرب عن تطلعه إلى صياغة توصيات عملية تستشرف افاقا واعدة للتعاون الإعلامي العربي بروح توافقية وتشاركية وأكثر ملاءمة مع الانشغالات الحقيقية لمنطقتنا، وأكثر تفاعلا مع التحديات الجسيمة التى تواجه الواقع العربي بمختلف أبعاده الاستراتيجية والتنموية والإجتماعية والفكرية.