شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قطار المشاعر لن يعمل في موسم الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت مصادر أن قطار المشاعر المقدسة لن يعمل استثنائياً في موسم حج هذا العام، على أن تتولى الحافلات مهمات النقل الترددي بين مكة المكرمة ومشعر منى والعكس، ومن مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى مكة المكرمة، وفقاً لـ «عكاظ».

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عدم وجود أي زيادات في سكن الحجاج، مشيراً إلى أن الوزارة ستتدخل في حالة حدوث أي مخالفات في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أعدت الجهات المعنية في مطار الملك عبدالعزيز خططها لاستقبال القادمين من المناطق، فيما استعدت النقابة العامة للسيارات بتجهيز أسطول من الحافلات الحديثة للنقل الترددي.